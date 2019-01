New Yorki kerkib uus kultuurikeskus

Ent New Yorki tulijad, kes eelnevalt ei ole linnakaarti süvenenud, imestavad sageli, et Manhattani saar, kus kogu see linnateater toimub, on tegelikult oma mõõtmetelt üsna väike ja lausa jalgsi läbitav. Ja just selle väiksuse tõttu on ikkagi imestusväärne, et kuigi alates 1850. aastatest on saart järjekindlalt täis ehitatud, nagu Koolhaas meenutab, leidub seal endiselt suur piirkond, kuhu saab püstitada täiesti uue pilvelõhkujate linnajao.