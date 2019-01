Sveta Baar tõestab sel nädalavahetusel dubstep’i elujõulisust

Pinch on Inglismaalt, Bristolist pärit DJ ja produtsent ning teada tuntud plaadifirma Tectonic Records eestvedajaid. Ta tõi omal ajal dubstep’i Londoni underground skeenest välja ning on tuntud žanri sobitamise poolest teiste UK bassisemate kõladega.

«Pinch on legend, kes ühe muusikastiiliga ei piirdu. Usun, et laupäeval ei mängi ta ainult puhast dubstep’i. Viimasel ajal on ta teinud väga julgeid samme erinevaid stiile kokku segades. Tema plaadikohvris leidub väga eksklusiivseid lugusid, mis teeb temast väärika artisti,» kirjeldas Maksim Abel, artistinimega Bisweed.

Dubstep’i «surma» üle on pikalt juureldud. Pärast kommertslikku edu taas põranda alla kadunud muusikastiil on viimastel aastatel tõestanud aga elujõulisust, kogudes üle maailma aina rohkem populaarsust, sealjuures isegi Aasias. «Loodan, et ka need, kes peavad žanrit surnuks, avastavad enda jaoks selle stiili uuesti, kasvõi teise nurga alt,» kommenteeris Bisweed.