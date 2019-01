Kipub olema justkui ka nii, et kui keegi on juba hakanud auhindu saama, siis saab ta neid jätkuvalt – kui nimi kirjas ja bränd sisse töötatud, siis naljalt see enam ei kustu. Materjali, mis otsuse langetamiseks ideaalis läbi tuleks töötada, on palju ja tõenäoliselt käib valiku tegemine paljuski ka meetodil, et hääle saab see, keda lihtsalt kõige paremini tead või kes (enam-vähem) meeldib.