Subjektiivne pungikroonika üheksakümnendatest

Kuidas arvustada raamatut, kus kohe esimese peatüki alguses on kirjas sinu sõnad? Andsin tõesti Tõnu Trubetskyle selle kommentaari. Kuid teadmata, et pean «Vaikset hooaega» hiljem ka arvustama. Samuti on seal pilt minust Kalev «Kombits» Lehola pool nii neljateistkümneselt, mil käisin tema käe all kitarri õppimas ning sain selgeks, et õige Metallica pole «Load» ega «Reload», vaid kolm esimest Cliff Burtoniga albumit.