Kimbatuses siiski olen, sest jääb küsimus, et miks Leo Luks sedasi teeb. Sest ta pole kasvatamatu algkooliealine jõmpsikas, vaid hariduselt doktrorikraadiga filosoof ning ühtlasi üks meie kirjandusvälja parimaid ja asjalikumaid kirjanduskriitikuid. Ta kirjanduskriitika ja filosoofiline esseistika on alati piisava kodutööga (see on üldiselt haruldane), kaine ja süstemaatiline (see on üldiselt haruldane) ning objektiivne (seegi on üldiselt haruldane). Tema mahukat ja põhjalikku kriitika- ja esseistikakogumikku «40 kiri» (EKSA, 2016) soovitan soojalt igale tõsisemale kultuurihuvilisele.