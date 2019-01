Aja auk. Betoonist purilennuki tähelend

Kas pardi prääksumine ei kaja? (Tegelikult kajab.) Kas betoonist on võimalik purilennukit ehitada? (On.) Kas võileib langeb alati või pool allapoole? (Ei.) Kas jogurtil on emotsioonid? (Ei.) Kas Empire State Buildingu otsast pillatud münt võib inimese tänaval tappa? (Ei.)