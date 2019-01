Heas tujus matusel ja kurtes pulmas

Andrus Kivirähki «Eesti matuse» tegelaskond on rajatud «Tõe ja õiguse» vahmiilile, 17 aastat vaibumatu menuga Eesti Draamateatri mängukavas püsiv Priit Pedajase lavastus kinnitab seda. Vene Teatri laval eestlaste tüviteksti tsitaadid hajuvad, Tammsaare asemele imbub Shakespeare. Nõnda näib suisa loogiline, et onu Indreku järjekordne naine polegi enam Tiina, vaid Birgit, no õnneks mitte Gertrud!