Viimased avatud kirstud

Filmi kese on matus, kuna väikekoguduse vaimuliku põhitegevus on igal pool surnute ja vanadega tegelemine. Pühapäevane jutlus on vaid väike osa su kutsumusest. Matus on dokfilmi mõttes huvitav, see on korraga nii intiimne kui ka avalik sündmus, seal on potentsiaalina peidus nii grupiportree kui ka üksikisiku valu. Inimesed on seal hästi haavatavad ja ega me ei oskagi enam matusel käituda, sest matusekombed on muutumas.