Eesti Kooriühing jagas aastapreemiaid

Aasta dirigendiks 2018 valiti Toomas Voll – Pärnu Muusikakooli neidudekoori Argentum Vox, üle-eestilise neidudekoori Leelo vilistlaskoori Leelo vol2, Pärnu Muusikakooli koori Musala ja Tallinna Ülikooli naiskoori dirigent, Eesti Kooriühingu mentor, hääleseadja Pärnu teatris Endla ja mitmekümne noore solisti juhendaja. 2018. aastal saavutas Leelo Vol2 Eesti Naislaulu Seltsi nais- ja neidudekooride võistulaulmisel B-kategoorias II koha, neidudekoor Argentum Vox pälvis Veneetsia rahvusvahelisel koorikonkursil Musica in Venice oma kategooria võidu ja kulddiplomi ning osales Grand Prix’ voorus kolme parima koori hulgas.

Aasta dirigent-muusikaõpetaja 2018 on Silja Otsar – Parksepa Keskkooli, Võru Gümnaasiumi ja Võru Muusikakooli muusikaõpetaja ja kohaliku muusikaelu edendaja. 2018. aastal oli ta võrukeelse laulupeo Uma Pido ja Võrumaa tantsupeo muusikaline juht.

Haridus- ja Teadusministeeriumi tervituse ja kingituse andis aasta dirigent-muusikaõpetajale üle minister Mailis Reps, kes avaldas tunnustust kõigile, kes on pühendunud laulu- ja pillimängukultuuri edendamisele Eestis. «Just kooli muusikaõpetusest ja huvitegevusest saab alguse meie poiste ja tüdrukute muusikaga tegelemine ning paljudele saab see elukestvaks harrastuseks,» ütles minister Mailis Reps. «Tänan teid, et soovite ja oskate kujundada noorte tulevikku!»