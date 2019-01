Apollo lavalaudadele jõuab must komöödia «Mulla all»

Kahes vaatuses mängitava sünge alatooniga komöödias teevad esmakordselt koostööd lavastaja Ain Mäeots ja Pärnu Endla teatri noored näitlejad Saara Nüganen, Ott Raidmets ning armastatud Carmen Mikiver.

«Mulla all» lugu hargneb ühe Eesti linna kalmistul. Sinna tuleb ennast tööle pakkuma noor tütarlaps Meri (Saara Nüganen), kelle soov ja motiivid sinna tööle asuda tekitavad surnuaia ülemuses Tertsis (Carmen Mikiver) tõsiseid kahtlusi. Koos abilise Robiga (Ott Raidmets) asuvad nad tüdrukut kumbki omal moel «lahti muukima», ent aduvad õige pea, et «muugitakse» ka neid endid. Ja see kõik sünnib hilissügisesel kalmistul hingedeajal.

Saara Nüganeni sõnul on koostöö lavastaja ja produtsentidega sujunud imeliselt. Prooviperiood on olnud küll üsna intensiivne, kuid seda vaid positiivses mõttes, ning proovisaali on jagunud palju naeru ja häid emotsioone. Teine peaosaline Ott Raidmets nõustub Saaraga ning lisab uue tiimi ja koostöö poole pealt, et tema meelest on värskendav teha tööd professionaalidega, kellega varem pole kokku puutunud.

Kinosaalis teatri tegemine tähendab mõlema noore näitleja jaoks uut põnevat väljakutset. «Seni olen tavaliselt harjunud klassikalise teatrisaaliga, pean ennast antud lavastuse tarvis pisut ümberhäälestama, aga loodan, et tulemus on seda väärt,» arutleb Saara Nüganen.

«Kui meile see pakkumine esmakordselt tehti, siis tundus kinosaal põneva väljakutsena. Arvan, et ausalt ja südamega tehtud teater võib mistahes ruumis elama hakata,» lisab Ott Raidmets kommentaariks uue tüki osas.

Näidendi materjal tekitas Nüganen väga palju mõtteid ja küsimusi ka tema enda elu kohta. «See on minu meelest väga südamlik ja puudutav, ning kurb ja samas naljakas lugu. Ma olen veendunud, et inimesed leiavad selles just enda jaoks need õiged hetked.»

Ott Raidmetsa jaoks on «Mulla all» äärmiselt liigutav ja inimlik näidend. Lugu, kus kurbus ja rõõm käivad käsikäes. «Usun, et suudame selle tüki kurbnaljaka sisu vaatajateni tuua nii, et see ka neid puudutab. Meid ta igatahes on küll omamoodi tundma pannud.»

Ehkki antud loos ei liigu zombid ega tõuse haudadest koolnud, on sissevaade kalmistu argipäeva ning ka öösse sellevõrra põnevam ja verdtarretavam, et lisaks haudadele kaevatakse lahti üksteise sügavaid saladusi…