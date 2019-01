Sel aastal toimub Mustonefest juba kolmekümnendat korda. Uue järele janunevas heitlikus ajas huvitab kontserdikülastajat ilmselt pigem see, kas juubilar on suutnud ajaga kaasas käia – kas kohtume isikuga, kelle suurim saavutus on elatud aastad, või suudab ta oma nooruslikkuse ja innovatiivsusega noorematele silmad ette teha.