Dokumentideta võõras linnas

Prantsusmaa on täis dokumentideta põgenikke, keda turvises ja relvastatud politseinikud keset tänavat maha jooksevad, kumminuiaga üle turja annavad ja kongi topivad. Aga need põgenikud ei ole tõmmud inimesed, kes tulnud paatidega Aafrikast, vaid kodanikud vana Euroopa südamest. Käimas on Saksa okupatsioon. Režissöör Christian Petzold pöördub tagasi oma kodumaa sünge ajaloo juurde.