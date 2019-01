Karin Laansoo soovib, et Kai ukse taga oleks saba

Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse (EKKAK) juht Karin Laansoo on viimsed 12 aastat elanud New Yorgis, tutvustades just selles maailmalinnas Eesti kunsti ja kunstnikke. Kuidas Eesti kunstil on seni välismaal läinud ja mida uut pakub sügisel avatav Kai, räägibki Karin Laansoo Postimehele antud intervjuus. «Renoveeritud tööstushooneid-kunstikeskusi näeb maailmas väga palju, aga meid muudab eriliseks see, et oleme ka kompetentsikeskus. Kais näeb tipptasemel kultuuri ja saab ka süüa. Usun, et Kaist saab Tallinna uus magnet,» ütleb Karin Laansoo.