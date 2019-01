Selgusid Tänapäeva romaanivõistluse võitjad

Ära märgiti kaks käsikirja, Helen Käiti «Hea ja kurja tundmise puu» ning Ingrid Leki «Pääsu lend». Helen Käiti romaan räägib ühe lahutuse järelmitest ning tüsistustest, ta on varem avaldanud mitmeid raamatuid täiskasvanutele ning lastele. «Pääsu lend» on mitmeplaaniline lugu vaimuhaige õe ja tema venna suhetest ning neid ümbritsevatest inimestest. Tegu on molekulaar- ja neurobioloogiat õppinud autori debüüdiga.

Kokku laekus tänavusele konkursile 32 käsikirja. Konkursil ei olnud märgata ühte väga läbivat teemat, oli memuaristikat, ajaloolisi romaane, päevikutekste, olmet ja ulmet. Laienenud on geograafia: tegevuskohaks olid nii Eesti väikelinnad kui kauged planeedid, Jaapan, Hispaania, Austraalia, Veneetsia jt paigad. Negatiivne nähtus on keeleoskuse jätkuv langus, üha rohkem on väga nõrga keelekasutusega käsikirju, küllaltki suur osa käsikirjadest langeb kiirelt välja ja konkursi tipp on kitsas. Kolme võrdlemisi üheaegselt toimuva romaanivõistluse tõttu ringleb arvestatav osa käsikirju läbi kõigi konkursside.