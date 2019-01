Tallinna Linnateatriga liitus hinnatud näitleja

Tallinna Linnateatriga on liitunud näitleja Egon Nuter. «Meil on suur heameel teatada, et meie trupiga on liitunud näitleja Egon Nuter. Egonit võib juba varsti näha aprillikuus esietenduvas Elmo Nüganeni lavastuses «Kant». Ühtlasi jätkab ta osatäitmist lavastuses «Miljoni vaade». Palju edu ja suuri kordaminekuid meie lavadel!» teatab teater oma sotsiaalmeedia kontol.