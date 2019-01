DocPoint Tallinn andis välja noore dokumentalisti preemia

«Noore dokumentalisti preemia» antakse välja noorele filmiloojale, kes paistab silma isikupärase filmikeelega ning kelles on julgust eksperimenteerida ja luua midagi seniolematut ning ambitsioonikat. Eeva Mägi on kahe lühidokumentaali «Lembri Uudu» ja «Süda Sõrve sääres» režissöör, kes on leidnud oma ja selgelt eristuva filmikeele, mis on ühtlasi emotsionaalsete ja sügavalt läbitunnetatud lugude edasikandjaks.

«Ta on looja, kellel on julgust teha uutmoodi ning lisaks sellele on temas dokumentalisti jaoks äärmiselt olulist empaatiatunnet ja sisemist vajadust tuua esile seni varjule jäänud inimlikud lood,» kommenteeris üks festivali programmikoostajatest Filipp Kruusvall. «Tema jutustatud lood hakkavad elama justnimelt kinomeediumi kaudu, sest on edasi antavad eelkõige visuaalselt.»

Auhinna kättesaamisel Kinos Sõprus tänas Eeva Mägi oma dokumentalistika alaseid õpetajaid Kersti Uibot ja Riho Västriku.

Eeva Mägi on õppinud Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakoolis dokumentaalfilmirežiid (MA 2015). 2017. aastal osales ta Werner Herzogi töötoas Kuubal. Ta töötab vandeadvokaadina ning on keskendunud autoriõiguste kaitsele. Eeva Mägi on Kinoliidu, Eesti Dokumentalistide Gildi ja Eesti Advokatuuri liige. 2018. aastal pälvis ta Eesti Kultuurkapitali noore filmitegija preemia julge visiooni teostamise eest lühidokumentaalfilmis «Lembri Uudu».

Noore dokumentalisti preemiaga kaasneb stipendium 500 eurot filmialaseks õppe- ja arendustegevuseks.