Kali Briisi kesktee

Kuna tänapäeva maailm öeldakse olevat väga infotihe, siis võiks Kali Briisist kirjutamise juures korrata üle mõned algandmed. Liiati kuna ka käesolev album olevat inspireeritud tõigast, et kõik, mis meil on, on kogutud infopilvekestesse. Kodanikunimi Alan Olonen, tuleb Paidest, kuues album, valdab meloodiakunsti, märksõna funk. Ka on tal käsutada selline natuke inisev, porgandlik ja väga funky häälematerjal, sellisega annab teha tegusid. Kunagine Umblu Recordsi all avaldatud nõtkelt rulliv r’n’b-funk-pala „Beibe beibe“ oli omas ajas vaata et ilmutuslik. Kas Eestis tehakse sellist muusikat, võis siis imestunult küsida. Kali Briisi loometee on olnud võrdlemisi kõikuva kvaliteediga ja ulatunud põhimõtteliselt geniaalsest suvaliseni.