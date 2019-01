Ilu hukutab maailma?

See, kuidas ilu peaks vürst Mõškini visionäärse ja kaunikõlalise ettekujutuse kohaselt maailma päästma, on inimkonnale jätkuvalt ebaselge. Ent seda, kuidas ilu – iseäranis naiselik ilu – inimesi hukutab, näeme enda ümber kogu aeg. Ilusa Helena pärast puhkenud Trooja sõda pole mitte niivõrd müüt kui metafoor. (Söandan spekuleerida, et iga naine tahaks oma ilu kinnituseks üht selle nimel peetud väiksemat – või, okei, suuremat – sõda.)