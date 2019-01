Reinvere tunnistab, et tellimus kirjutada Regensburgi teatrile ooper on väga austusväärne, sest ooperitellimusi jagatakse vähe. Oluline on seegi, et üks ooperi finantseerijaid on Ernst von Siemens-Stiftung Saksamaal, mis tõstab Reinvere Saksa heliloojate auväärsesse nimekirja. «Regensburgi teater on auväärne teater, mis on kuulus oma erksa repertuaari poolest,» ütleb helilooja. «Nad andsid mulle kõige paremad tingimused, ning mis veel olulisem, tahtsid esietendust kohe Beethoveni aasta algusesse, jaanuarikuusse 2020,» põhjendab Reinvere teatri valikut.