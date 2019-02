«Augustibluus on eelkõige hea tuju projekt»

Ukareda: Mina sattusin ansambli Compromise Blue liikmena sinna tookord esinema ning meie kõigi jaoks oli see ülitore üllatus, et on tekkinud selline kodumaine bluusiüritus. Mis, nagu me nüüd teame, muutus kohe iga-aastaseks traditsiooniks ning kohaliku bluusikogukonna kohustuslikuks kokkusaamiskohaks. Sestpeale olen seal erinevate koosseisudega üles astunud vist peaaegu igal aastal.