Vikerkaar loeb. See kole sõna „fašism“

Üks selline kleepsõna on „fašism“, mille Esimese maailmasõja järel mõned sotsialismivastased jõud oma kollektivismi tähistamiseks ise kasutusele tõid. Pärast Teist maailmasõda ei saa seda peaaegu üldse kasutada enam-vähem kirjeldava politoloogilis-ajaloolise terminina – umbes samamoodi nagu „romantism“ või „protestantism“ –, nii et sellega ei kaasneks näkkukargavat hinnangut. Ajaloolise fašismi roimad on liiga värsked ja sõjajärgne maailmakord on ennast osalt määratlenudki fašismile vastandudes.