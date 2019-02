Heli Veskus: ma ei karda riskida ja meeletult tööd teha

Oh, see on väga huvitav küsimus ja vägagi naelapea pihta! Minu lavatee algus oli tõesti arglik, olin noore lauljana väga ebakindel ja võitlesin kaua suure esinemisärevusega. Kuid ma arvan, et keegi seda eriti tähele pannud, sest oskasin seda hästi varjata. Nüüd, mil ma olen ise pedagoog ja kakskümmend aastat laval laulnud, võin öelda, et see ärevus külastab eelkõige inimesi, kes on enese suhtes väga kriitilised ja nõudlikud. Mingil ajahetkel, kui olin juba jõudud Puccini ja Verdi ooperiteni, tundsin, et see ebamugav tunne minus leevenes – neis suurrollides tundsin end palju kindlamalt ja mugavamalt. Mul on alati olnud see omadus, et ma julgen võtta riske, teha meeletult tööd ja jõuda tulemuseni.