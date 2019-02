Uinuv mõistus sünnitab koletisi

On suuri ja väikeseid näitusi (ehk isegi keskmisi). Suurte näituste puhul tõuseb üldiselt palju meediasuminat ja käib tohutult külastajaid. Lahti rullitakse punane vaip ja kõnetusvõime ulatub ka nendeni, kes muidu võib-olla näitusele ei lähekski. Suur näitus oleks justkui see koht, kus sa pead ära käima ja võimalik, et sellest ka Facebookis või Instagramis teada andma. Väikeste näituste puhul ei pruugi aga seda kõike olla, need toimuvad justkui nurga taga ja nende märkamine on kesisem.