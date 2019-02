NuQ Treff avalikustas programmi

Festivali kunstilise juhi Leino Rei sõnul toob festival koju kätte nuku- ja visuaalteatri, mis näitab suunda teatri arengule kogu maailmas. «Nii sõna-, muusika- kui tantsuteater kasutavad aina enam visuaal-, objekti- ja nukuteatri keelt,» ütles Rei. «Seepärast on põhjust jälgida, millega tegeleb tänane visuaalteater mujal maailmas. NuQ Treff festival annab selleks hea võimaluse.»

Festivali loomenõukogu liikmed on eelneval aastal külastanud mitmeid välisfestivale ning läbi vaadanud hulgaliselt lavastuste videoid ja erinevatest riikidest tulnud pakkumisi. Osalejad on valitud festivalile põhimõttel, et lavastuse sisu ja vorm oleksid dialoogis ja põhjendatud, olgu vormiotsingud inspireeritud kesksest ideest või intrigeeriv vorm juhatanud huvitava sisuni.

Nelja päeva jooksul saab näha 23 lavastust, 43 etendust täiskasvanutele, lastele ja noortele. Lavastusi on 12 riigist: Prantsusmaa, Venemaa, Sloveenia, Iisrael, Inglismaa, Soome, Poola, Leedu, Bulgaaria, Belgia, Saksamaa ja Eesti.

Alaprogrammidest saab näha prantsuse, vene ja NUKU teatri programmi. Festivali raames toimuvad lavastustega seotud õpitoad külalistele ning Prantsuse trupi Plexus Polaire’i lavastajate ja näitlejate Yngvild Aspeli ning Viktor Lukawski meistriklass NUKU teatri näitlejatele. Ühise seminarilaua taha on kutsutud visuaalteatriasjatundjad mitmelt poolt Euroopast, seminari «Mis on visuaalteater?» veab teatriteadlane Madli Pesti. Igal õhtul on NUKU teatris avatud festivaliklubi.

«Festival on unikaalne terves Ida-Euroopas, nii on see ka hea põhjus välismaa teatrisõpradel mai lõpus Eestit külastada,» ütles Leino Rei. «Kui mujal maailmas on festivalidel vähem lastelavastusi, siis Eestis avaradab NuQ Treff nii täiskasvanute kui laste ja noorte kultuurimaailma piire.»

Ühe tähtlavastusena tuuakse koostöös Vaba Lava kuraatorprogrammiga Eestisse norra-prantsuse päritolu lavastaja Yngvild Aspeli täiskasvanutele suunatud, elusuuruses nukkude ja live-muusikaga lavastus «Pime ruum». Prantsuse programmist leiab ka lavastusi lastele – näiteks visuaalteatrite festivalidel väga nõutud Compagnie Non Nova «Fööni pärastlõuna».

Venemaalt on tulemas AKHE teatri insenerliku mõtlemisega iginoored avangardistid lavastusega «Pookh & Prakh». Peterburi Suure Nukuteatri kunstiline juht Ruslan Kudašov on lavale toonud oma käsitluse «Hamletist», postpunk-nukulavastuseks määratletud lavaloo «Hamlet. Sirm». Jana Tumina Kuldse Maskiga pärjatud «Kolja teos» avab nuku- ja visuaalteatri kaudu väikese Downi sündroomiga poisi südamlikku fantaasiamaailma nii kooliealistele lastele kui nende vanematele.

Festivali loomenõukogu liige, lavastaja ja näitleja Taavi Tõnisson toob programmis esile kompanii WCS lavastuse «Kõige mustem stsenaarium: 23 mõtet konflikti teemal». «See üllatas mind teemakäsitluse, unikaalse vaate ja kergusega,» ütles Tõnisson. «Neli näitlejat toovad publiku ette objekti- ja füüsilise teatri elemente siduva situatsioonide jada, milles on äratundmist ja koomikat, aga ka valusalt lõikavat arusaamist, et keegi meist ei ole täiuslik.»

Näitleja Getter Meresmaa sõnul pani teda ahhetama prantslaste «Fööni pärastlõuna». «See lõi silmad veekalkvele juba esimestel minutitel,» ütles Meresmaa. «Geniaalselt lihtsate vahenditega – kilekottide ja puhuritega – on loodud lavateos, mis paneb hinge värisema nii rõõmust kui ka kurvastusest.»

Festivali piletihinnad on neljas hinnaklassis alates 10 eurost lasteetendustel kuni 25 euroni õhtustel noorte ja täiskasvanute etendustel. Lähem info lavastuste kohta koos foto- ja videomaterjaliga on leitav kodulehel www.nuku.ee/festival, kust on võimalik soetada ka pileteid.