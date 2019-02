Hullumeelsus kosmosekapslisse

Kui planeet Maa peaks hävima ja järele jääks üks kosmosekapsel ning minu võimuses oleks sinna valida Eesti filmikunstist üks film, siis oleks see Kaljo Kiisa «Hullumeelsus». Mitte «Kevade» või «Viimne reliikvia» ega «Seltsimees laps». «Hullumeelsus», Eesti art house filmide vanaisa, räägib asjadest, mida mõistavad kõik, kes on elanud 20. sajandil. Valusal kombel on filmi temaatika pool sajandit pärast sündi jälle aktuaalne.