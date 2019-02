Kinoteater paneb mehed võistlema  

5. veebruaril esietendub endises NO99 teatrisaalis Kinoteatri «Titaanide heitlus», mille lavastab Birgit Landberg Mustast Kastist. Trupi ühistööna valmivas tükis on laval Henrik Kalmet, Kristjan Lüüs, Sander Rebane, Kaarel Targo. Tegijate hinnangul on «Titaanide heitlus» poliitiliselt ebakorrektne võimukomöödia. Lavale astuvad neli noort, ambitsioonikat – ja mis peamine – võimujanus meest, kes ristavad omavahel sarved, et maha pidada võitjate vääriline lahing! Võimumängud vägevamate seas ei erine võimumängudest lasteaialaste vahel, ja lapsed oleme me kõik olnud.

«Titaanide heitluse» tegijad on kindlad, et alfamehe elus käib kogu aeg võistlus. Ka kõige tühisemgi kohtumine või ettevõtmine võib muutuda sõjatandriks, kui sobiv vastane teele jääb – olgu see siis kossuplatsil, koosolekul, tualetis või tantsusaalis. Samuti on nad veendunud, et alfal ei ole sõpru, on vaid teised võistlejad. Õnnejoovastus on suurim, kui teele satub teine alfa – vääriline vastane, kelle alistamine suurimat rahulolu pakub. «Alfa juhiks, nii avalikku arvamust kui ka teisi – kui ainult saaks. Ajalugu kirjutavad võitjad ja sõjas on kõik lubatud,» teatavad tegijad lavastust tutvustades. «Titaanide heitlus» uuribki, milles siis seisneb võim ja kuidas seda saavutada? Ja mis on tähtsam – kas see, kes sa päriselt oled, või see, kellena sa näida suudad.