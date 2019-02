Kolmapäeval selguvad kaunimad raamatud

5 kauneima Eesti lasteraamatu žürii esimees Triin Soone nentis, et raamatute tase oli väga erinev, kuid tänu võrdlusmomendile tõusidki kauneimad raamatud esile. «Žürii andis enim punkte ja kõrgeima hinnangu raamatutele, mis on tugeva kompositsiooni ja põneva pildikeelega, terviklikud. Ehk neist peegeldub kirjaniku ja kunstniku hea koostöö, neid on nauditav vaadata ja lehitseda, uurida ja lugeda,» ütles Soone.