Must Kast lavastab Piret Raua debüütromaani

Piret Raua samanimelisel romaanil põhinev lavastus jutustab loo mustkunstnikust, kes ühel hommikul ärgates üllatusega avastab, et talle kümme aastat kodu ja tööd pakkunud tsirkusetelk on varastatud. Uut elusihti seades päästab ta karusnahafarmist viis küülikut ning satub seejärel silmitsi paljude olukordade ja tegelastega, kes vaatajalegi ilmselt igapäevaelust tuttavad on. Oma küülikute ning iseenda õnne otsingutel julgeb ta kriitilise lapsepilguga küsida küsimusi ühiskonnas normaalseks peetava kohta.