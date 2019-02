2018. aasta parim Eesti album on Zahir «What Noise?»

Võitjabänd Zahir on kuulaja kõrvu lukustanud aastast 1993. Eelmise stuudioalbumi «Green Means Go» (2007) ja Marko Mägiga koostöös valminud «Maitsestatud kanad» (2012) järel on Zahir «What Noise?» peal mürale vindi peale keeranud, sest uuel plaadil lisandus tavapärasele Zahiri koosseisule (Tambet Jurno, Raul Reinup ja Margo Pajula) kitarriga ka Maike Lond Malmborg (MIMproject, Zriamuli). Albumi lindistas Lauri Urb ning masterdas Taavi «Taff» Aavik. Albumi artworki autor on Mark Rennie, kujundas Jaan Evart. Bändi stuudios lindistatud plaadi väljaandja on Zahir ise.