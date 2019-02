Jaak Sooäär esitleb TAFF Clubis värsket loomingut

«Kui (klubi president) Raivo Tafenau mulle seda esinemist pakkus, siis ma ütlesin kohe, et hetkel on minu põhifookus triol koos bassist Ara Yaralyani ja trummar Markku Ounaskariga, mille repertuaar ei ole küll täielikult minu valitud ja komponeeritud, aga annab kõige paremini edasi minu praeguse hetke huvi meloodilise ja õhulise kaasaegse džässmuusika vastu. Ja õnneks oli Raivo selle kontseptsiooniga nõus,» räägib muusik, miks valis selleks õhtuks kava «Sabaga täht».

Kui sari «Persona» on mõeldud läbilõikele artisti loomingust, siis Sooäär lubab publikule väga värskeid lugusid, aga ka muusikat varasemast loomeperioodist. «Enamus kontserdil kõlavatest lugudest on tegelikult väga uued ning on kõlanud avalikult vaid loetud korrad. Kõige uuemad lood on juba käesoleva aasta toodang. Aga jah, esitame trioga paar lugu minu varasematest perioodidest ning samuti on meie plaadi nimilugu «Sabaga täht», mis rahvusvahelises keskkonnas on muutunud «A Shooting Star»-iks, pärit juba aastate tagant Eesti keelte repertuaarist, kus seda laulsid Riho Sibul ja Jaak Johanson,» lisab Sooäär. Lisaks tema lugudele on plaanis kontserdil mängida ka paar Yaralyani arranžeeringut armeenia rahvamuusikast. «Need on väga ilusad lood ja Aral on väga hea maitse,» iseloomustab muusik.

Sooääre hõivatusest annab aimu kasvõi tõsiasi, et eelmisel aastal ilmus tal erinevate kooslustega lausa kolm albumit. Lisaks triole ka koos Tormis Quartetiga ning Bachi plaat Ivo Sillamaaga. «See kõik võttis palju aega ja energiat ja nõuab pidevaid jätkutegevusi ka praegu. Seega aasta esimeses pooles ma uutele albumitele mõelda ei jõua, aga sügiseks tahaks küll. Me ei ole ajakava paika pannud, aga loodetavasti saab varsti valmis Juhan Liivi luulel põhineva rokiprojekti «Juhan» teine album koos Riho Sibula, Henno Kelbi ja Andrus Lillepeaga. Meil on plaadimaterialist puudu veel ainult paar-kolm lugu, ülejäänud kõik kenasti salvestatud. Aga hetkel on valmimas täiesti uus Tšaikovski muusikal põhinev kava koos Moskva suurepärase saksofonisti Aleksei Krugloviga, mille esimesed kontserdid toimuvad kuu lõpus,» räägib muusik tulevikuplaanidest.