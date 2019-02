Mis on eelmise aasta ostetumad raamatud?

Epp Petrone kommentaar

«Mäletan «Meie Eesti» algusmomenti väga täpselt. Olin just ostnud pisikesed õhukesed märkmikud Milano raudteejaama poekesest ja istusin rongi peale. Rong hakkas veerema Bologna poole, see oli märtsis 2017, ma suundusin lasteraamatute messile. Sõit oli parasjagu nii pikk, et märkmik sai ideedest täis! Teised sealsed ideed on siiani teoks tegemata, aga varesejalgadega sai sinna pealkirjaks kirjutatud: «MEIE EESTI VÕI EESTI NÄGU?» Ja siis tulid lehekülgede kaupa ideed, küsimused. Kes on metsavennad? Mis on õige eesti toit? Miks on Muhu seelik kollane? Ja esimesed dialoogikillud.

Kui 2017. aasta sügisel Maxima poeketi esindaja Petrone kirjastusse helistas ja oma patriootliku-kingituse-ideepakkumise tegi, siis oli «Meie Eesti» failist umbes pool valmis. Olin isegi kulkalt sellele tekstile toetust küsinud ja ei-vastuse saanud.

Maximaga koostööd alustades oli mulle kohe selge, et minu jaoks on see ajalooline võimalus: nii suure tiraažiga raamatut pole ma enne kirjutanud. Aga et juba nädal pärast müükitulekut on venekeelne trükk otsas, see oli üllatus ja teeb küll meele härdaks. Iga lauset kirjutades mõtlesin ma, mismoodi üks väike vene laps Eestis seda loeks. Selle raamatu kirjutamine oli minule endale ka sisemine integratsiooniprojekt.

Kui kirjutasin raamatu viimaseid lauseid, siis tulid mulle pisarad silma. Tundsin, et see jõuab pärale: meie Eestimaa. See jõuab hinge väikesele venekeelsele eestimaalasest lugejale. See maa on tema kodu. Minu jaoks ei olnud see «Meie Eesti» lasteraamat mitte ainult harimise, vaid ka armastuse ja integratsiooni tekitamise võimalus.

Mul oli tegelikult ammu plaan ja lootus kirjutada tegelusraamat. Koostöös Maximaga sai see unistus teoks – sain teha raamatu, mis õpetab ja pakub tegevusi, kuid samas jääb ka riiulitele alles juturaamatuna.

Raamat «Meie Eesti» on kontseptsioonina ju seesama osta-ja-kleebi, lihtsalt me tabasime midagi. Midagi suurt, ilusat ja üllast, õigel hetkel. Ja lisaks lastele haakusid nende vanemad. Mul on palju lugusid sellest nii-öelda integratsioonist, kuidasmoodi on Eesti lapsevanemad hakanud omavahel suhtlema, vahetama, aitama, komplekte kokku saama…

Mõnes mõttes oli raamatu ja kleepsude kampaania üks suur tarbimislabrakas. Samas, ma mõtlesin selle enda jaoks läbi. Muna, leiba ja piima ostetakse ju ikka. Kui asi õnnestub, siis saab ilusa ja oma missiooniga raamatu, mis jõuab väga paljude lasteni, muna, leiva ja piima ostmise kõrvaltegevuse ehk kleepsumängu käigus. Nii enam-vähem läkski. Samas, ütlen ausalt, kui nägin, et kleepsud olid pandud pakendisse, siis kurvastasin. Ma ise üritan oma kaubad osta võimalikult pakendivabalt.

«Meie Eesti» kirjutamisel sain abi oma kuueaastaselt tütrelt. Raamat on peamiselt dialoogidele üles ehitatud, laps-peategelane Anna on vahepeal üsna kriitiline ja vahepeal üsna naljakas lapsesuu. Ma proovisin mõned olukorrad oma laste peal läbi. Ise ma poleks vist selle peale tulnud, et Lydia Koidula põrmu Eestisse toomise loo peale küsib laps: «Ah soo, kondid toodi Eestisse, aga kuhu liha jäi?» Ja et miks «Meil aiaäärne tänavas» võib pisara silma tuua… Laps küsib: «Kas seal aia ääres olid nõgesed?» Minu meelest tuli raamat hea välja, hariduse ja nalja tasakaal on paigas.

«Meie Eestit» kirjutades avastasin enda jaoks palju uut. Näiteks ei teadnud ma varem, et Eesti lippu tohib vaid ühel ööl aastas lehvima jätta, muidu mitte. Ja miskipärast olin täiesti kindel, et Eesti rahvusloom on ilves, aga tegelikul polegi rahvuslooma.



****

Epp Petrone «Meie Eesti» ja «Naša Estonija» valmis PetronePrindi kirjastuse koostöös Maxima poeketiga. Raamatud, millega käis kaasas ka 100 kleepsu, olid Maxima poodides müügil 2018. aasta 30. jaanuarist 12. märtsini. Mais andis PetronePrint välja raamatutest täiendatud trüki, mis müügil ka väljaspool Maximat.