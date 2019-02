Pühapäeval stardib Eesti Interpreetide Liidu sünnipäevafestival «Virmalised»

Festivali kontserdid toimuvad Mustpeade Majas, Niguliste muuseumis, Kultuurikatlas ja Estonia kontserdisaalis. Iga kontserdi esinejate valik ja kava on inspireeritud vastava paiga atmosfäärist. «Kui näiteks Mustpeade maja, Niguliste muuseum ja Estonia kontserdisaal on harjumuspärased klassikalised kammermuusika kontsertide saalid, siis sel korral jõuab kammermuusika ka Kultuurikatla põnevasse keskkonda,» sõnab Mihkel Poll, festivali üks kunstilistest juhtidest. Nii on festivali avakontserdi «Poeetilised kammermeeleolud» fookuses kammeransamblid ning heliteosed, mis sobituvad oma tundevarjundite poolest suurepäraselt Mustpeade Maja Valge saali ajaloolisesse ja erilise akustikaga kontserdimiljöösse.

Eesti interpretatsioonikunst on heal järjel ning meie pillimängijate, lauljate ja dirigentide tase erakordselt kõrge. Eesti Interpreetide Liidu juhatuse esimees Ivari Ilja: «Suurt rõõmu valmistab meie noorte interpreetide põlvkond, kelle kunstilised ja professionaalsed püüdlused on toonud edu nii Eesti kui ka maailma kontserdilavadel, samuti rahvusvahelistel konkurssidel.» Kunstiliste juhtide Mihkel Polli ja Henry-David Varema sõnul on sünnipäevale pühendatud festivali üheks eesmärgiks publikuni tuua võimalikult paljude erinevate erialade esindajad ja pakkuda ülevaadet eesti kõrgetasemelise interpretatsioonikunsti eri tahkudest. «Kindlasti soovime tutvustada kuulajatele Eesti Interpreetide Liidu mitmekesist liikmeskonda, kuhu kuuluvad eranditult eesti muusika silmapaistvad interpreedid.»