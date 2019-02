Eesti keeles ilmus David Foster Wallace'i jutukogu

«Teatavate piiride poorsusest» on valimik Wallace’i lühiproosakogumikust «Lühikesed intervjuud ilgete meestega» (Brief Interviews with Hideous Men, 1999). Wallace püüab selles kogus teha oma kirjutusviisis kannapööret ning otsib teid postmodernsete irooniliste fantaasiate ja justkui paratamatu võõrandumise juurest otsekohesema väljenduse poole, mistõttu on seda kogu seotud ka uussiira kirjutuslaadiga Ameerika kirjanduses.