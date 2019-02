Universaalsed teemad, ootamatu tegevuspaik

Oma unistustega tuleb olla ettevaatlik, sest need kipuvad täide minema, tõsi, väiksema või suurema nihkega. Nii on täitumas üks minu soove: teatrit saab nüüd vaadata sama mugavatelt toolidelt kui kino, sest teatrit tehaksegi kinos. Ainult et õnnestunud teatriõhtuks mugavatest toolidest ei piisa, neist tähtsam on siiski lavastus, valitud materjal ja lavastuskeel, näitlejad ning veel tuhat pisiasja.