Tantsijatari leegitsev süda

«Eemalt vaadates näib, nagu oleksid kaks lindu õhku tõusnud ning lendavad nüüd üha kõrgemale. Võimalik, et nad jõuavadki Tuulemäele...» Need on August Gailiti romaani «Leegitsev süda» lõpuread ja ligikaudu nõnda tundsin koduteel, kui olin näinud teatri- ja muusikamuuseumi Assauwe tornis kammerlikku kontsentreeritud lavastust «Leek». Ja kui kodus avasin Ella Ilbaku mälestusteraamatu «Otsekui hirv kisendab...», jäid silma August Kitzbergi tänusõnad ristitütar Ellale tema tantsu eest: «Ainult – tahaks peatuda, tahaks vaadelda. See kõik muutub ju nii kiiresti. Kui esimest korda näed, läheb ju nii palju kaotsi...»