Prohveti kannatused talupoegade hulgas

Me ei peaks töötama ega selle eest raha saama. Selle asemel võiksid inimesed jagada seda, mida neil on, ilma rahata ja vastu saada seda, mida teistel neile pakkuda. Niisuguse õndsakstegeva anarhistliku õpetusega saabub Eestisse Mark, Minna Hindi ja Meelis Muhu värskeima dokumentaalfilmi kangelane. Mark on töötanud Londonis squash’i-treenerina, aga leidis, et see on üks tühi töö ja vaevanägemine. Raha muudab meid orjadeks! Ning siis avastas Mark Eesti, loodetavasti viljaka pinnase, kuhu oma rahavaba armastusesõnumit külvata. Vähe teadis ta eestlastest!