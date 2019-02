Vikerkaar loeb. Ära lase ennast eksitada väikestest normaalsuse märkidest!

Konfliktid Putiniga saidki Gessenile saatuslikuks: ta keeldus kajastamast Putini esinemist Vene Geograafide Seltsi ees, pidades seda labaseks rohepesuks. See maksis Gessenile töökoha ning 2013. aastal naasis ta Ameerika Ühendriikidesse, kus ta on praegu kultuuriajakirja New Yorker püsiautor.