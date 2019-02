Kolmas ja seni parim Martin Lutheri biograafia

Pole kahtlust, et 16. sajandil aset leidnud reformatsioon on äärmiselt olulisel määral mõjutanud Eesti vaimuelu ja ühiskonda; piisab, kui meenutada selle mõju eesti kirjakeele tekkele ja arengule. Samuti võib väita, et ilmalikustumisest hoolimata on luterlikul pärandil senini mõjus roll: alates pühadest ja kommetest kuni protestantliku tööeetikani välja. Ometi pole Martin Lutheri kohta – kes oli mainitud usureformi käilakuju ning keda tihti peetakse üheks maailmaajaloo mõjusaimaks ja värvikaimaks isikuks – ilmunud eestikeelset kirjandust just ülemäära palju.