Enn Säde hümn Pärnule

Võiks märkida, et Enn Säde esimene raamat „Säde filmist: lood Eesti filmimetsadest“ (2016) on sisuliselt jätk käesolevale raamatule „Kadri-Katariina“ (2018). Kui esimesena ilmunus on kõneks terve eesti filmiareen, siis selles raamatus on autor end ankurdanud sünnimajja Pärnus ja avab lugejale teda lapsepõlves ümbritsenud inimvõrgustiku, sõjast rääkimata – sõda podiseb enamasti foonil –, aeg-ajalt tuleb järjekordse ohvri järele päris lähedale, suisa Kadri tänavale.