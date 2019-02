Sattuge ise kord essütäjä kätte, siis teate teie ka. Kes ei tea – essütäjä on sihuke krutskitega metsavaim, kes sind ära eksitab. Mitte hullusti, et karude ja metskitsede ohvriks langeks, aga lihtviisiliselt sama teed sa metsast välja ei tule, muudkui ringitad ega saa mõhkugi aru. Muide, sügiseti teeb ta seda nii, et kui hakkad pooltühja korviga juba kodu poole seadma, on järsku igal pool seeni, seeni, seeni, nagu keegi oleks seene all. Essütäjä loodab, et sa oma õhinas ei märka selja taha vaadates maamärke meelde jätta ja korjad ennast võssa!