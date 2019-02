Nädala plaat. Augud maailmakangas

Indie-folkbänd Beirut ei ole tegelikult indie ega folk ning bändina pole ta ka siia ilma sündinud. Liibanoni riigi kultuurist kubiseva, kuid konfliktidega täidetud, palju kannatanud pealinnaga ei ole sellel Beirutil suurt midagi pistmist. Et asja veel segasemaks ajada, oli nime Beirut taga Albuquerquest (New Mexico) pärit ning praegu Berliinis elav multiinstrumentalist Zach Condon ainuisikuliselt, kes mingil hetkel avastas, et saatemuusikutega on siiski parem kontserte anda.