Eestis on bergmaniaana viimasel ajal vanameistri suure juubeli tõttu eriti laialt levima hakanud (täitus ju mullu ikkagi sada aastat tema sünnist!): Tartu ja Tallinna väärtfilmikinodes võis nautida Bergmani retrospektiivi, lugeda Loomingu Raamatukogus ilmunud Bergmani tekstivisandeid ja nautida mitmeski Eesti teatris tema draamaloomingut. Bergmani ilmselt tuntuim linateos (vähemalt nimeliselt) «Persona» pole siiski erilise tähelepanu alla sattunud. Nüüd on siis seegi tühimik täidetud. Ain Mäeots on toonud Vanemuise lavale Bergmani filmi.