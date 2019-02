Tallinna Kammerorkester toob kontserdilavale Schönbergi «Kuu-Pierrot»

«Kuu-Pierrot’d» esitatakse harva, kuid see on alati sündmus. Tegemist on klassikalise muusikamaailma ühe kõige ekspressionistlikuma teosega. Selle ettekandmisel kasutatakse kõneteksti, mis ansamblis flöödi, klarneti, viiuli, vioola, tšello ja klaveriga laseb Belgia luuletaja Albert Giraud’ tekstidel mõjuda erakordselt melodramaatilisena.

Muusikakanga põimib kokku sel õhtul eriti kõikvõimas dirigent Risto Joost. Kaasa teeb valguskunstnik Veljo Sakkos, et pakkuda publikule rohkem emotsiooni. «Saali valgustus ja valgusefektid muutuvad kontserdi jooksul vastavalt lugudele,» lubab dirigent Risto Joost.

Esitamisele tuleb ka Richard Straussi «Metamorfoosid», mille helilooja kirjutas Saksa muusikakultuuri pika traditsiooni lõppu tajudes, ning Arvo Pärdi üks tuntumaid teoseid «Peegel peeglis» ja paavst Benedictus XVI-le pühendatud «Vater unser».

Teoseid esitavad Tallinna Kammerorkester, külalismuusikutest koosnev Pierrot-ansambel, metsosopran Iris Oja, kes on tuntud paljude tänapäevaste Eesti heliloojate loomingu esitajana. Kontserti dirigeerib aasta muusik Risto Joost.

Eesootav on Tallinna Kammerorkestrile arvult neljas kontsert sarjast «Kõikvõimas», mis sündis dirigent Risto Joosti ideest korraldada kontserte, kus muusikud eksperimenteerivad kava- ja esitusvormidega. Samas sarjas on varem esitatud muusikat veeklaasidega, käsi plaksutades ning teoste ettekandmiseks on lavale toodud isegi vanu raadioid, kiirkeetja ja veega täidetud vann.