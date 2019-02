Romaanivõistlusele laekus 58 käsikirja

«Eesti Kirjanike Liidu romaanivõistlus on oluline mitmel põhjusel. Oma tee alguses olevad autorid saavad edasi liikuda, kogenud autoritele avaneb võimalus oma oskusi anonüümsuse tingimustes proovile panna. Isiklikult tundub tähtis, et käsikirjades tulevad esile Eesti ühiskonna suundumused, see, mis inimestel hinge peal. Teatud mõttes kirjutame kõik kaasajast, toimugu teose tegevus minevikus või tulevikus,» ütles Eesti Kirjanike Liidu esimees Tiit Aleksejev.