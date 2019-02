Eesti Draamateatris uus lavastus Hendrik Toomperelt

Lavastaja Hendrik Toompere tutvustab uut lavastust sõnadega: «See lavastus ei räägi muidugi sõnakestki sellest, millest räägib meie president. See lavastus ei räägi sõnakestki sellest, millest räägib ajaleht. See lavastus ei räägi sõnakestki, millest räägib Utoopia. See lavastus räägib sellest, milline on meie naaber oma ilustamata ilus. See lavastus räägib sellest, milline on homme su naaber. See lavastus räägib, kuidas ta on peale pohmelli.