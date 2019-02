Pääru Oja ja Kaspar Velberg nomineeriti Islandi filmiauhinnale

«Island on vaatamata oma väiksusele Euroopa juhtivaid mängufilmide ja kōrgetasemeliste teleseriaalide tootjaid. Seda suurem on mu rõõm, et Eesti näitlejate suurepärast tööd on märgatud. Loodan et see nominatsioon aitab kaasa eesti näitlejate tuntusele globaalses filmitööstuses,» kommenteeris «Mihkli» Eesti-poolne produtsent Riina Sildos.