Nad tegidki seda! «Klassikokkutulek 3: Ristiisad» liitus erilise klubiga

Kodumaine komöödia «Klassikokkutulek 3: Ristiisad» on tänase seisuga toonud kinodesse juba üle 100 000 vaataja. See on järjekordne suursaavutus nii kodu- kui välismaiste filmide jaoks – «Klassikokkutuleku» lõppvaatus on nimelt 25. film, mis liitus nn «100 000 klubiga»! Sellesse auväärt seltskonda kuuluvad filmid, mis on taasiseseisvumisajal kinoekraanide ette üle 100 000 silmapaari meelitanud.