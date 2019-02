Selgusid Kultuurkapitali kirjanduse aastapreemiate nominendid

«Tõlkija oskus ja saatus on jääda märkamatuks, kuigi tegelikult on see tema tekst, mida lugeja lõpuks loeb. Kõigil tänavu nomineeritud tõlkijatel on olemas säde, mis väljendub igaühel eri moel, ja nende kõigi töö tulemust võib nimetada omamoodi kultuuriteoks. Eesti kirjanduse tõlkeid võõrkeeltesse ilmus aga rohkem kui kunagi varem, ligemale 100. Juba see on märkimisväärne – au ja kiitus kõigile!» tunnustas žürii esimees Kerti Tergem eelmise aasta parimaid tõlkijaid.