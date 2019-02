Näitus on interaktiivne ja hariv. Nõnda kindlustatakse, et selle külastajad on toimuvasse kaasatud.

Tundub, et 90ndad on Eestis taas teema. Paar aastat tagasi linastus Triin Ruumeti film «Päevad, mis ajasid segadusse», mõni aeg hiljem hakati tegema teleseriaali «Pank». Kumus saab praegu näha näitust «Salatoimikud» ning nüüd on Maarjamäe lossis väljas näitus «Vali parem minevik». Selge, et see kümnend avaldab juba pikemat aega mingit kummalist survet meie ühiskondlikule imaginaarsele.