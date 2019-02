Nadežda Ptuškina näidend «Kuni ta suri» on romantilis-nostalgiline komöödia. See sulnis žanr on publikule meelepärane, väikse saali etendused on puha välja müüdud. Näidend pärineb aastast 1995 ja situatsioon – paneelmajas valesse trepikotta eksinud kavaler roosikimbuga – mõjub vana-aastaõhtu kultusfilmi «Saatuse iroonia ehk Hüva leili» (režissöör Eldar Rjazanov, Mosfilm 1975) variatsioonina. Jõulud ja aastavahetus on ka ses lavaloos ülioluline aeg.